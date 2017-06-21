После ДТП с «пьяным мальчиком» в подмосковных дворах проверят скорость движения

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что после гибели в ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика будет проверена скорость движения автотранспорта во дворах во всем регионе. Об этом в среду, 21 июня, она рассказала Национальной службе новостей (НСН).

«Мы будем инициировать проверку дворов на предмет движения транспорта. Там, где оно интенсивное, будем настаивать на установлении лежачих полицейских», — сказала омбудсмен.

Материалы по теме Задавили и оболгали Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе

Ранее 21 июня повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего ребенка. Специалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета также заявили, что полученные результаты не могут быть объяснены посмертным закачиванием алкоголя в кровь ребенка.

23 апреля возле дома №39 в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха 31-летняя женщина на Hyundai Solaris нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила шестилетнего мальчика. Судебно-медицинская экспертиза выявила высокую концентрацию в крови ребенка этилового спирта — примерно 2,7 промилле.