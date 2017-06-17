Силовые структуры
 

Бастрыкин потребовал передать дело о «пьяном мальчике» в Следственный комитет

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Московской области попросить прокуратуру передать в свое производство уголовное дело о резонансном ДТП в Балашихе. Об этом сообщается на сайте СК.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче в производство следователей уголовного дела по факту ДТП, повлекшего смерть 6-летнего ребенка, для полного и объективного расследования. Семья погибшего требует провести повторную экспертизу, а также говорит о том, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена. В случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства, вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры России», — отмечается в сообщении.

Ранее СК уже завел дело по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего ребенка

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Начата проверка в отношении следователя по делу о ДТП с пьяным ребенком
Из-за справки о сильно пьяном погибшем в ДТП в Балашихе ребенке возбудили дело
Родственники сообщили об угрозах сбившей шестилетнего ребенка в Балашихе
Последние новости
Бастрыкин потребовал передать дело о «пьяном мальчике» в Следственный комитет
Мутко оправдал сломанный лифт и протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург»
При столкновении корабля с пирсом в Италии пострадали 55 человек
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
Афганский военнослужащий ранил четырех американских солдат
Путин рассказал о серьезном влиянии Коля
Полиция допустила гибель 58 человек при пожаре в лондонском доме
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:2216 июня

«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»

Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
17:01Сегодня

ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии

03:2816 июня

Начата проверка в отношении следователя по делу о ДТП с пьяным ребенком

17:16Сегодня

Бронированный «Айболит» поможет раненым

Силовые структуры00:06Сегодня

Задавили и оболгали

Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
04:18Сегодня

Японская береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США

20:1515 июня

Активиста Гальперина обвинили в призывах к экстремизму

00:59Сегодня

Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии

Силовые структуры00:0822 мая

Приняли на дорожку

За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу
18:1216 июня

Британский самолет-разведчик совершил полет у границ Калининградской области

17:5715 июня

Суд в Петербурге отложил рассмотрение дела Рыжего Тарзана о налете на бордели

17:5016 июня

Прокуратура оспорила приговор соратнику Квачкова

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Можно ли избавить российские города от бродячих животных без массовой бойни
«Какой дурак сюда поедет?»
Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
Кучерена рассказал историю знакомства Путина и Стоуна
Путин рассказал о серьезном влиянии Коля
В Балашихе возбудили дело из-за брошенной в младенца зажигалки
ЛДПР предложила подарить мужчинам бесплатный проезд в День отца
Умер депутат Госдумы Олег Грищенко
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
При столкновении корабля с пирсом в Италии пострадали 55 человек
Полиция допустила гибель 58 человек при пожаре в лондонском доме
Афганский военнослужащий ранил четырех американских солдат
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Все материалы
Бывший СССР
И только смерть разлучит нас
Почему в эстонском Йыхви требуют хоронить русских отдельно
Савченко прокомментировала отмену «закона Савченко»
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
Визит главы Приднестровья в Лондон возмутил Молдавию
Порошенко отменил «закон Савченко»
Пенсионера случайно закололи вилами возле трамвая в Запорожье
В ЛНР рассказали об оставленных бойцами ВСУ позициях
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки
ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в третьем квартале
Силуанов предсказал снижение инфляции благодаря бюджетным правилам Минфина
Назарбаев предложил ввести международную криптовалюту
ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов
Курс рубля вырос после решения ЦБ понизить ключевую ставку
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
В Баренцевом море создадут искусственные острова
Дворкович заявил об отсутствии дефицита пилотов в России
Корпорация МСП поможет избавиться от импортной сои
В России возобновлено производство судов на подводных крыльях «Комета»
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
Алена КарелинаСолнце, пушки, девушки
Лучшие стрелки мира выяснили, кто лучше владеет карабином
ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии
Бронированный «Айболит» поможет раненым
Японская береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Революционная Россия. Демонстрация в Петрограде, 1917 г. Описание: Февраль 1917 года. Петроград. На снимке: демонстрация в Петрограде. Снимок из фондов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Репродукция Фотохроники ТАСС, 1957 г. Автор: Фото ИТАР-ТАСС Credit: Фото ИТАР-ТАСС«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»
Почему кадеты потерпели крах в 1917 году
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Создатели Hitman обрели независимость
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Речные плотины признали опасными
Все материалы
Спорт
Запрягли по-быстрому
Команда Станислава Черчесова выиграла стартовый матч Кубка конфедераций-2017
Андре Уорд и Сергей КовалевКрашер. Возвращение
Чего ждать от второй серии противостояния Сергей Ковалев — Андре Уорд
Черчесов прокомментировал победу над новозеландцами на Кубке конфедераций
Мутко оправдал сломанный лифт и протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург»
Дебютный гол Кубка конфедераций переквалифицировали в автогол
Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций
Главе ВОБ Шпрыгину аннулировали паспорт болельщика
Все материалы
Культура
Венецианская школа чувственности
Пушкинский музей завершает сезон выставкой о Возрождении
Берегитесь женщин
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Очень плохих девчонок» до похорон коммунизма
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина сообщила о завершении карьеры
Умер режиссер фильмов «Рокки» и «Карате-кид»
Пионеры шугейза Ride выпустили первый за почти четверть века альбом
СМИ раскрыли настоящее имя Джона Сноу из «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Как в шелках
Откуда у купленного Березкиным РБК огромные долги
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Прохоров продал РБК
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
Учителю дали пожизненный срок за создание порно с филиппинскими детьми
Украинский офис «ВКонтакте» закрылся
Все материалы
Ценности
Если вы еще мужчины
Фасад и изнанка выставки Pitti Uomo
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
Объявлена дата презентации нового флагмана Audi
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Пеле открыл в Москве бутик Hublot
LuisaViaRoma предложила норковые лоферы
Все материалы
Путешествия
Виды Дербента Описание: Россия. Дагестан. 26 сентября 2016. Древняя крепость Нарын-кала в нагорной части Дербента. Сергей Фадеичев/ТАСС Автор: Фадеичев Сергей Credit: Сергей Фадеичев/ТАССИмамы, серпантин и чуду
Неизвестное об известных достопримечательностях Дагестана
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов
Минтранс проверит «Вим-Авиа» в связи со срывом чартеров
В двух аэропортах США проверку паспорта заменят сканированием отпечатков пальцев
Задымившийся пассажирский самолет нарушил работу аэропорта в Гамбурге
Все материалы
Из жизни
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Американцы провели тренировку по фитнесу с собакой
Модель plus-size в купальнике снялась с пальмовыми листьями на голове
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Яхта партнера Абрамовича испортила вид на статую Свободы в Нью-Йорке
Все материалы
Тест самого красивого Volkswagen
Можно ли влюбиться в «Фольксваген», если он выглядит как новый «Артеон»?
Место, где реставрируют Jaguar и LR
40 фотографий крупнейшего в мире центра классических автомобилей JLR
Суперкары с прицепами
Неожиданное комбо – быстрые машины, которые таскают прицепы
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
«Лачетти» от компании Ravon обновился и сохранил ценник
Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы