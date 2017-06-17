Бастрыкин потребовал передать дело о «пьяном мальчике» в Следственный комитет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Московской области попросить прокуратуру передать в свое производство уголовное дело о резонансном ДТП в Балашихе. Об этом сообщается на сайте СК.

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23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче в производство следователей уголовного дела по факту ДТП, повлекшего смерть 6-летнего ребенка, для полного и объективного расследования. Семья погибшего требует провести повторную экспертизу, а также говорит о том, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена. В случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства, вопрос о передаче уголовного дела будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры России», — отмечается в сообщении.

Ранее СК уже завел дело по факту выдачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего ребенка