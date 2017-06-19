Эксперт подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП ребенка

Судебно-медицинский эксперт Михаил Клейменов, проводивший освидетельствование погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, подтвердил обнаружение в крови ребенка следов алкоголя. Об этом он сообщил kp.ru в понедельник, 19 июня.

Как пояснил Клейменов, экспертизу провели 24 апреля. Он взял два образца крови, в том числе для установления концентрации в ней этилового спирта. Все записи были опечатаны личной печатью. На следующий день, добавил эксперт, образцы отправились в МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского) из Железнодорожного района. После проведения всех необходимых процедур Клейменову поступило заключение.

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«Я был удивлен, когда увидел в анализе крови этиловый спирт и ацетальдегид. Ацетальдегид — это продукт распада алкоголя, который попал в организм еще при жизни. Я засомневался в результатах и доложил своему руководителю», — сообщил он.

По словам Клейменова, было решено провести молекулярно-генетическое исследование крови. Его результаты показали, что «кровь, которая находилась в анализируемых образцах, принадлежит одному и тому же лицу». «И на этом решено было поставить точку», — добавил эксперт.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя.