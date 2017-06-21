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Эксперты подтвердили наличие алкоголя в крови погибшего мальчика из Балашихи

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Проведенная в Главном управлении криминалистики (ГУК) Следственного комитета России (СКР) экспертиза установила, что кровь погибшего в резонансном ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика действительно принадлежит ему — и в ней есть алкоголь. Об этом в среду, 21 июня, «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника редакции, накануне сотрудники СКР изъяли в бюро судебно-медицинской экспертизы оба образца крови, полученных при вскрытии погибшего в ДТП ребенка, — и контрольный и исследовавшийся. Сегодня в ГУК был доставлен образец крови родной матери мальчика.

«Проведенная экспертиза однозначно показала, что подмены образцов не было и кровь, в которой обнаружен алкоголь, на самом деле принадлежит сыну женщины», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Он так же уточнил, что экспертиза проводилась в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность» Следственным управлением СКР по Московской области.

«С целью избежать возможных фальсификаций и для полной объективности экспертиза была назначена именно в ГУК СКР, так как нельзя было исключить, что в любом бюро судебно-медицинской экспертизы могли дать недостоверное заключение», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Кроме того, он подчеркнул, что полученные результаты никак не могут быть объяснены посмертным закачиванием алкоголя в кровь ребенка. Обменные процессы с остановкой сердечной деятельности прекращаются достаточно быстро, а имеющиеся лабораторные данные однозначно свидетельствуют о прижизненном попадании алкоголя в кровь, подчеркнул он.

Результаты исследования будут оформлены в процессуальный документ к концу недели, и с ними будут ознакомлены все заинтересованные стороны. По мнению собеседника «Ленты.ру», проведенная экспертиза снимает вопрос об эксгумации тела мальчика. Но решение по этому вопросу будут принимать надзорные органы и родители ребенка, считает он.

Между тем отец погибшего мальчика в интервью «Радио 1» заявил о том, что близкие ребенка готовы перейти к решительным действиям, если повторная экспертиза крови докажет алкогольное опьянение мальчика в момент ДТП.

23 апреля возле дома №39 в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hyundai Solaris, нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила шестилетнего мальчика, в крови которого эксперты позже нашли алкоголь.

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