Отец сбившего пешехода водителя Mercedes заявил о невиновности сына

Объявленный в розыск 27-летний Александр Ломов, который, предположительно, находился за рулем сбившего пешехода на Бауманской улице Mercedes, невиновен. Об этом заявил «Московскому комсомольцу» отец мужчины.
«Валентин Валерьевич заявил следователям, что его сын ни в каком ДТП не участвовал и вообще уже месяц как находится за границей», — пишет издание.
21 декабря пресс-служба МВД России сообщила, что личность водителя, причастного к резонансному ДТП в центре Москвы, установлена. Тогда же Ломов был объявлен в федеральный розыск.
До этого начали поиски и владельца Mercedes — 28-летнего Карена Губасаряна.
ДТП произошло вечером 13 декабря. Седан Mercedes E63 в результате заноса вылетел на обочину и насмерть сбил 27-летнего Юрия Карпова. После совершения аварии водитель скрылся с места происшествия. Автомобиль через какое-то время нашли припаркованным в Орликовом переулке — в нескольких километрах от места ДТП.