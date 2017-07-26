Задержанный в Греции россиянин был сооснователем криптовалютной биржи BTC-E

Россиянин, задержанный 26 июля в Греции по подозрению в создании схемы по отмыванию 4 миллиардов долларов через биткоины, является «ключевой персоной» одной из крупнейших русскоязычных криптовалютных бирж BTC-E. Об этом сообщает Reuters.

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По данным греческих полицейских, мужчину зовут Александр Винник. CoinDesk, в свою очередь, пишет, что одного из администраторов сайта действительно зовут Александр. В 2013 году сообщалось, что биржа создана бывшими работниками технопарка «Сколково» Алексеем и Александром.

Полиция задержала Винника 25 июля на полуострове Халкидики. В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты. Подозреваемый отрицает свою вину. По греческим законам срок ареста в данном случае не может превышать два месяца.

В отчете правоохранительных органов говорилось, что россиянин с 2011 года руководил преступной группой, которая через сайт занималась легализацией доходов от преступной деятельности с помощью сервисов обмена цифровых валют. Речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты.

BTC-E — интернет-площадка обмена, на которой ведутся торги между обычными валютами и криптовалютами в реальном времени. Техподдержка доступна на русском и английском языках. По объемам торгов она находится на одном из первых мест в мире. Сайт биржи недоступен уже более суток.