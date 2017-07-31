BTC-e открестилась от отмывшего миллиарды долларов россиянина

Представители биткоин-биржи BTC-e объяснили причину неполадок в работе сервиса и открестились от связей с задержанным россиянином Александром Винником. Официальное заявление команды BTC-e было опубликовано на форуме BitcoinTalk.

По словам представителей биржи, 25 июля в дата-центр BTC-e пришли сотрудники ФБР и изъяли оборудование, на котором находились базы данных и кошельки пользователей. Тремя днями позже был отозван домен сервиса.

«На текущий момент часть средств сервиса арестована ФБР. В ближайшие одну-две недели мы оценим и опубликуем информацию о том, какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата», — отметили в BTC-e.

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Представители биржи также подчеркнули, что Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником сервиса.

Винник был арестован 25 июля в Греции по запросу американских властей. Его обвиняют в сокрытии преступных доходов и отмывании четырех миллиардов долларов. Сетевые активисты WizSec также подозревают россиянина в краже средств биткоин-биржи Mt. Gox. Источники «Ленты.ру» утверждают, что он через BTC-e помогал наркоторговцам в сети Tor выводить преступные доходы в виртуальной валюте и обменивать на доллары и евро.