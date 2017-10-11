Россия перехватила у США «криптовалютного короля» Винника

Греческий суд удовлетворил запрос России о выдаче Александра Винника, подозреваемого США в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже. Об этом сообщает РИА Новости.

В России его обвиняют в мошенничества на сумму в 667 тысяч рублей. Просьбу о передаче его Москве поддержал греческий прокурор. «Винник согласился на выдачу в Россию и нет причин не выдавать. Я предлагаю удовлетворить просьбу России. Прошу вместе с тем записать, что есть и решение суда о выдаче в США», — заявил он.

4 октября суд счел просьбу США о выдаче Винника приемлемой, однако адвокаты обжаловали это решение.

Материалы по теме Крах империи Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor

Винник был арестован 25 июля, когда проводил отпуск на севере Греции. В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты.

В отчете правоохранительных органов говорилось, что россиянин с 2011 года руководил преступной группой, которая через сайт BTC-E занималась легализацией доходов от преступной деятельности. Речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты. В США ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

BTC-E — интернет-площадка обмена, на которой ведутся торги между обычными валютами и криптовалютами в реальном времени. Техподдержка доступна на русском и английском языках. По объемам торгов она находится на одном из первых мест в мире.