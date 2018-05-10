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Обвиняемого в отмывании миллиардов россиянина хотели убить в тюрьме в Греции

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Александр Винник (справа)

Россиянина Александра Винника, подозреваемого в США в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, собирались убить в тюрьме в Греции. Об этом сообщил РИА Новости источник в греческих правоохранительных органах.

По его информации, мужчину собирались отравить в тюрьме Салоников, прибегнув к помощи криминальных элементов. О покушении узнали в начале года благодаря оперативной информации. О происходящем рассказали Виннику, ему запретили брать у посторонних людей какие-либо вещи, еду и воду. Ему также усилили охрану, в том числе для передвижения по тюрьме. Кроме того, мужчине нельзя общаться ни с кем, кроме очень узкого круга лиц.

«Все началось после того, как удалось заблокировать выдачу Винника в США. Есть лица, крайне заинтересованные в том, чтобы он не приехал в Россию. Заказчиком является неизвестное лицо из России», — уточнил источник. Он указал, что никакие спецслужбы к этому не причастны. Также нет связи между этим делом и делом отравленного в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По данным другого источника агентства, Винник написал явку с повинной российскому следствию и заявил, что готов помочь в расследовании преступлений в сфере финансовых технологий. «Попытка убийства напрямую связана с поступившими от него в правоохранительные органы России заявлениями о преступлениях, затрагивающими широкий круг лиц», — указал собеседник.

В России Винника обвиняют в мошенничестве на сумму в 667 тысяч рублей. Осенью 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче мужчины российской стороне. Винник был арестован в июле прошлого года, когда проводил отпуск на севере Греции. В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты.

В отчете правоохранительных органов говорилось, что россиянин с 2011 года руководил преступной группой, которая через сайт BTC-E занималась легализацией доходов от преступной деятельности. Речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты. В США ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

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