Греция решила выдать США обвиняемого в отмывании миллиардов долларов россиянина

Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции в США россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании четырех миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По словам адвоката Тимофея Мусатова, решение не было должным образом мотивировано. «Решение политическое, только да или нет», — пояснил юрист.

Он также пояснил, что теперь министр юстиции Греции должен будет принять решение, в какую страну будет выдан Винник — в США или в Россию. На родине его обвиняют в мошенничестве на сумму в 667 тысяч рублей.

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11 октября запрос о передаче его Москве поддержал греческий прокурор. «Винник согласился на выдачу в Россию, и нет причин его не выдавать. Я предлагаю удовлетворить просьбу России. Прошу вместе с тем записать, что есть и решение суда о выдаче в США», — заявил он.

Винника арестовали 25 июля, когда он проводил отпуск на севере Греции. В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты.

В отчете правоохранительных органов говорилось, что россиянин с 2011 года руководил преступной группой, которая через сайт BTC-E занималась легализацией доходов от преступной деятельности. Речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты. В США ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

BTC-E — интернет-площадка обмена, на которой ведутся торги между обычными валютами и криптовалютами в реальном времени. Техподдержка доступна на русском и английском языках. По объемам торгов она находится на одном из первых мест в мире.

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