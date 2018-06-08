Российский суд заочно арестовал «криптовалютного короля» Винника

Останкинский суд города Москвы удовлетворил прошение о заочном аресте россиянина Александра Винника, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, а в России — в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении на сайте инстанции.

Решение об избрании меры пресечения было принято 1 июня. По словам адвоката Винника, это может стать основанием для повторного запроса российских властей об экстрадиции подозреваемого в Россию. Здесь Винника обвиняют в мошенничестве на сумму в 667 тысяч рублей.

Материалы по теме Крах империи Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor

Ранее 8 июня РИА Новости передавало, что арестованный в Греции по запросу США россиянин объявлен Министерством внутренних дел России в международный розыск.

В конце мая Винник признался в отмывании денежных средств в крупном размере. Явка с повинной поступила в Генпрокуратуру России. Она также может послужить основанием для нового запроса Москвы о выдаче ей российского гражданина.

Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. 13 октября сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции мужчины в США. Окончательное решение о судьбе россиянина должен принять министр юстиции Греции.

В США ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



