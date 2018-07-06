Россия вновь попросила Грецию выдать «криптовалютного короля» Винника

Россия направила Греции новый запрос о выдаче россиянина Александра Винника для привлечения к уголовной ответственности из-за возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом в пятницу, 6 июля, в Генеральной прокуратуре России сообщили РИА Новости.

Сообщается, что в марте и апреле Винник, в том числе через своего представителя, обращался в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

«По результатам проверки названных заявлений 21 мая возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере», — говорится в ответе Генпрокуратуры. 1 июня в отношении Винника вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и суд заочно выдал санкцию на заключение под стражу.

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«В связи с этим Генпрокуратурой РФ 5 июня министру юстиции, прозрачности и прав человека Греческой Республики направлен новый запрос о выдаче Винника для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 ("Мошенничество") и частью 4 статьи 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации")», — добавляется в сообщении.

Кроме того, Генпрокуратура поручила Следственному комитету России (СКР) проверить информацию о готовившемся покушении на россиянина Александра Винника.

Винник арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. 13 октября сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции Винника в США. Окончательное решение о его судьбе примет министр юстиции Греции. В США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

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