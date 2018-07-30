«Криптовалютного короля» Винника разрешили выдать России

Греческий суд разрешил выдать Москве россиянина Александра Винника, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, а в России — в мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов, передает в понедельник, 30 июля, РИА Новости.

Защитник также сообщил, что в ходе заседания было заявлено ходатайство об изменении Виннику меры пресечения на домашний арест. «Ходатайство пока не было удовлетворено. Судья не сказала ни да, ни нет. Она сказала, примет решение при выдаче текста решения об экстрадиции», — указал Мусатов.

Таким образом суд удовлетворил уже второй запрос Генпрокуратуры России на экстрадицию мужчины.

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В середине июля суд также разрешил выдать россиянина Франции, которая обвиняет Винника в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. Кроме того, в конце 2017 года Верховный суд Греции оставил в силе и решение об экстрадиции россиянина в США. Там мужчине грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Окончательное решение о его судьбе должен принять министр юстиции Греции.

Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В марте и апреле 2018-го мужчина обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. Также сообщалось, что его собирались отравить в тюрьме Салоников, прибегнув к помощи криминальных элементов.

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