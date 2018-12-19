Суд Греции настоял на выдаче «криптовалютного короля» Винника Франции

Верховный суд Греции отклонил прошение адвокатов россиянина Александра Винника о пересмотре решения о его выдаче Франции. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 19 декабря.

«Апелляцию адвокатов на решение о выдаче во Францию отклонить по существу», — объявила судья. Мотивировочная часть постановления, в которой указаны обстоятельства дела и доводы суда, будет оглашена позднее.

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В свою очередь, Винник, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, в России — в мошенничестве, а во Франции — в краже личных данных и вымогательстве, заявил, что продолжит голодовку, объявленную в ноябре в знак протеста.

«Решение давно принято. Я буду голодать до возвращения на родину. Без компромиссов», — заявил он.

Суд вынес решение об экстрадиции россиянина во Францию в июле. Кроме того, в конце 2017 года Верховный суд Греции оставил в силе и решение об экстрадиции россиянина в США. Затем стало известно, что греческий суд разрешил выдать Винника Москве.

Винник арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В марте и апреле 2018-го мужчина обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. Также сообщалось, что его собирались отравить в тюрьме Салоников.

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