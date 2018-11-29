«Криптовалютный король» Винник объявил голодовку в тюрьме

«Криптовалютный король» Александр Винник объявил голодовку и не ест уже четвертый день. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 29 ноября. Винника подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже в США, а в России — в мошенничестве.

«Иногда кружится голова. Пью только воду», — прокомментировал свое состояние россиянин. По его словам, медики осмотрели его только на третий день голодания. Тогда же его впервые взвесили, а потому он не знает, сколько потерял в весе.

Винник рассказал журналистам, что с ним беседовал начальник тюрьмы, где он содержится: «Сказал, что трудно будет голодать, может, я одумаюсь». По словам россиянина, мужчина также посетовал на поступившую от Винника жалобу. «Спрашивал, зачем "ты написал на нас жалобу, мы же тебя так хорошо принимаем"», — поделился бывший бизнесмен.

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По словам адвокатов Винника, документы о голодовке переданы в соответствующие органы, занимающиеся защитой прав человека в Греции.

В июле сообщалось, что греческий суд разрешил выдать Винника Москве. Тогда же суду представили ходатайство об изменении Виннику меры пресечения на домашний арест, однако решение пока не вынесено. До этого суд разрешил выдать россиянина Франции, которая обвиняет Винника в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. Кроме того, в конце 2017 года Верховный суд Греции оставил в силе и решение об экстрадиции россиянина в США. Там ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Окончательное решение о его судьбе должен принять министр юстиции Греции.

Винник арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В марте и апреле 2018-го мужчина обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. Также сообщалось, что его собирались отравить в тюрьме Салоников.

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