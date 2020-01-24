Арестованного в Греции россиянина Винника выдали Франции

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию. Об этом сообщила его адвокат Зои Константопулу, передает ТАСС.

«Криптовалютный король» находится в парижской больнице «Отель Дьё» (Hotel Dieu), уточнила она.

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Винник уже почти 30 дней держит голодовку. Ранее он рассказал о пытках и психологическом давлении, которым подвергся в греческой тюрьме. Среди прочего, россиянин жаловался на отсутствие свежего воздуха — в последний раз ему позволили выйти на прогулку в канун Нового года, 31 декабря.

Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. 13 октября сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции Винника в США, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

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