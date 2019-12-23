Экстрадиция «криптовалютного короля» Винника приостановлена

Экстрадиция «криптовалютного короля», россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию приостановлена по решению суда в Греции. Об этом заявила адвокат Винника Зои Константопулу, передает ТАСС.

Защита отметила, что председатель четвертого департамента Государственного совета принял решение из-за опасности, которая грозит Виннику в случае его экстрадиции.

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Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. 13 октября сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции Винника в США, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

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