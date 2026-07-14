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Из жизни
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08:00, 14 июля 2026Из жизни

Мужчина не дышал 107 минут и обрел способность читать мысли

Тяжелоатлет из США умер на 107 минут и увидел загробный мир
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Vinney Todd Tolman

В США мужчина пробыл мертвым 107 минут и якобы увидел загробный мир. Об этом сообщает Daily Mirror.

Тяжелоатлет Винни Толман и его друг вместе приняли запрещенную добавку для бодибилдинга, после чего оба почувствовали себя плохо. Они зашли в ресторан, где Толман рухнул на пол в туалете, разбил голову и перестал дышать. После этого он, по его словам, почувствовал, как парит над собственным телом, Он увидел, что его шея распухла, а щеки побагровели. Вскоре прибыли парамедики: два опытных фельдшера безуспешно пытались реанимировать его, после чего поместили тело в мешок и приказали молодому стажеру в машине скорой помощи «присмотреть» за ним.

В этот момент Толман, как он утверждает, внезапно обрел способность читать мысли — стажер якобы мысленно ругал себя за то, что не настоял на дополнительной проверке жизненных показателей. В итоге он начал делать Толману искусственное дыхание, а затем взял дефибриллятор. Три разряда вернули пациента к жизни.

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Толман оставался в коме еще трое суток. В этот период, как он утверждает, с ним произошло самое невероятное: он оказался в мире, залитом светом и любовью, встретил создание в белом, похожее на Бога. Однако тот якобы назвал себя «проводником» и показал ему иную реальность, где даже трава была живой, Толману она казалась старым другом.

Проснувшись, американец написал книгу «Свет после смерти», в которой главным уроком назвал понимание того, что нужно жить аутентично. Толман уверяет, что пережитое навсегда изменило его восприятие жизни и смерти.

Ранее жительница США рассказала, как оказалась на грани смерти после операции и пообщалась с Богом. Американка утверждает, что поругалась с ангелами, которые пытались вернуть ее к жизни.

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