Владельцу смертельного квеста в Дагестане вынесли приговор

В Дагестане суд приговорил владельца квест-комнаты, где в пожаре погибли 2 девушки

В Дагестане суд вынес приговор по резонансному делу о гибели двух посетительниц квест-комнаты в июле 2024 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Индивидуального предпринимателя и двоих аниматоров признали виновными по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Владельца квеста приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима, а аниматоров — к трем с половиной годам и четырем годам колонии общего режима соответственно.

По версии следствия, во время игрового сеанса в помещении на улице Шеболдаева в Махачкале из-за воспламенения бензиновой жидкости начался пожар. Одна из посетительниц скончалась от отравления угарным газом, другая — от ожогов. Еще один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Владельца квест-комнаты задержали 31 июля 2024 году.