Силовики задержали владельца смертельного квеста в Дагестане

СК: в Дагестане задержан владелец квест-комнаты, где в пожаре погибли 2 девушки

Силовики в Дагестане задержали владельца квест-комнаты из-за пожара, в котором погибли две посетительницы. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по республике.

Мужчину допросили в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

О случившемся в Дагестане стало известно в понедельник, 22 июля. В квартире, где проходил квест, начался пожар — огонь распространился по помещению, когда ведущий квеста поджег перчатку, раскрывая одно из заданий. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц»).

