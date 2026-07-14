Стоимость нефти подскочила

Баррель нефти марки Brent подорожал 14 июля до $85

Мировые цены на нефть ускорили рост на фоне нового обострения иранского конфликта. Впервые с середины июня стоимость барреля марки Brent преодолела уровень 85 долларов, свидетельствуют данные Investing.

К моменту написания материала показатель рос на 1,91 процента, до 84,89 доллара. Накануне он подскочил выше 80 долларов и продолжил расти после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу того, что американцы решили взять под контроль Ормузский пролив и начать брать плату за перемещение по нему в размере 20 процентов от стоимости перевозимого.