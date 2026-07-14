Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:12, 14 июля 2026Экономика

Стоимость нефти подскочила

Баррель нефти марки Brent подорожал 14 июля до $85
Дмитрий Воронин

Фото: Global Look Press

Мировые цены на нефть ускорили рост на фоне нового обострения иранского конфликта. Впервые с середины июня стоимость барреля марки Brent преодолела уровень 85 долларов, свидетельствуют данные Investing.

К моменту написания материала показатель рос на 1,91 процента, до 84,89 доллара. Накануне он подскочил выше 80 долларов и продолжил расти после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу того, что американцы решили взять под контроль Ормузский пролив и начать брать плату за перемещение по нему в размере 20 процентов от стоимости перевозимого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России загорелся после удара ВСУ
    В Москву придет гроза
    Стоимость нефти подскочила
    Трамп раскрыл нанесенный Ирану урон
    В Европе захотели ограничить доступ детей и подростков к соцсетям
    Россия нанесла массированные удары по Киеву и Одесской области
    Украина выпустила беспилотники по Московскому региону
    Владельцу смертельного квеста в Дагестане вынесли приговор
    Мужчина не дышал 107 минут и обрел способность читать мысли
    Россияне раскрыли подъемные суммы трат на свадьбу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok