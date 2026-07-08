Трамп допустил восстановление морской блокады Ирана

Трамп: США могут снова ввести морскую блокаду Ирана

США могут снова ввести морскую блокаду в отношении Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, передает CNN.

«Мы можем возобновить блокаду, и блокада будет действовать только для Ирана», — сказал глава Белого дома.

Трамп также допустил захват американскими военными иранского острова Харк.

Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Тегераном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Ираном. По его словам, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.