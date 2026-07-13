Цены на нефть ускорили рост после слов Трампа о возобновлении морской блокады Ирана

Биржевая цена Brent превысила $80 на новостях о возобновлении морской блокады Ирана

В ходе торгов в понедельник, 13 июля, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent ускорила рост. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На пике цена Brent превышала 80 долларов за баррель. К 18:15 по московскому времени сырьевые котировки опустились до 79,68 доллара. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 4,83 процента, или 3,67 доллара.

Нефть стремительно дорожает на фоне решения президента США Дональда Трампа возобновить морскую блокаду Ирана после нескольких ракетных нападений на иностранные танкеры в Ормузском проливе. Сохранять временное перемирие в регионе в сложившихся реалиях стало бессмысленно, подчеркнул он.

Не вселяет оптимизма участникам фондового рынка и другая мера главы Белого дома — введение 20-процентной пошлины за проход судов через акваторию ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Мера, по его словам, продиктована растущими тратами США на обеспечение безопасности в регионе.

В Тегеране, в свою очередь, заверили, что не допустят к управлению Ормузским проливом Вашингтон. На этом фоне усилились опасения по поводу полноценного перекрытия этой артерии. При таком раскладе, не исключил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировые цены на нефть могут обновить исторический максимум и достичь 180 долларов за баррель до конца года.