В Европе захотели ограничить доступ детей и подростков к соцсетям

Еврокомиссия порекомендовала резко ограничить доступ детей и подростков к соцсетям

Еврокомиссия рекомендует резко ограничить доступ детей и подростков к соцсетям. Об этом идет речь в докладе, выпущенном экспертной группой ЕК, которая была создана по поручению главы органа Урсулы фон дер Ляйен.

В документе предлагается запретить детям младше 13 лет самостоятельный доступ к социальным сетям и другим цифровым сервисам. Пользоваться ими можно будет только под присмотром или с разрешения родителей либо в образовательных целях.

Для подростков старше 13 лет авторы доклада хотят разрешить использование только платформ, соответствующих строгим требованиям безопасности. При этом отдельные страны ЕС смогут установить более высокий возрастной порог, если сочтут это необходимым.

Авторы инициативы также предлагают обязать платформы отказаться от бесконечной ленты, автозапуска видео и навязчивых уведомлений. Все эти элементы, по мнению экспертов, вызывают привыкание у детей. Доклад носит рекомендательный характер, на основе которых Еврокомиссия уже осенью планирует представить законодательные инициативы.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии продвигают законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. Аналогичные предложения звучали во Франции, там речь шла о запрете соцсетей детям до 15 лет.