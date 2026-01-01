Реклама

00:21, 1 января 2026

В европейской стране решили запретить соцсети детям

Во Франции детям и подросткам запретят сидеть в соцсетях с сентября 2026 года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Власти французской республики хотят запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями и мобильными телефонами в средних школах. Меру могут ввести с сентября 2026 года, пишет Reuters.

Уточняется, что правительство президента страны Эммануэля Макрона должно представить проект закона о правовых проверках в начале января. В своем новогоднем обращении лидер Франции не стал говорить о данной законодательной инициативе, однако сказал, что необходимо защитить детей и подростков от социальных сетей и экранов.

Он неоднократно говорил, что социальные медиа являются одним из факторов, способствующих насилию среди молодежи. Таким образом, Макрон дал понять, что французская республика последует примеру Австралии, где впервые в мире начал действовать запрет на соцсети для детей младше 16 лет.

Как сообщалось в декабре, Эммануэль Макрон заговорил о запрете соцсетей для детей и подростков. Принять соответствующие меры лидер французской республики намерен до того момента, как покинет президентское кресло в 2027 году.

