Макрон заговорил о запрете соцсетей для детей и подростков

Макрон сообщил о планах запретить соцсети для детей младше 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у него есть планы по запрету доступа к социальным сетям для детей и подростков младше 15-16 лет. Его речь о проблеме явления фейков в медиа передает портал Ouest-france.

Принять такие меры лидер французской республики хочет до момента окончания срока своих полномочий в 2027 году. В беседе с читателями издания Макрон признался, что все-таки намерен добиться введения данных правил для подрастающего поколения.

По его словам, попытки пресечь анонимность в сетевом пространстве — это «сложная задача». Еще летом президент Франции заявлял, что запретит выходить в соцсети подросткам до 15 лет, если подобное ограничение не введет Европейский союз (ЕС).

Ранее Эммануэль Макрон пообещал выслеживать подстрекателей протестов в соцсетях. Сделал он это на заседании антикризисного штаба. По словам политика, на различных платформах появляются призывы от молодых людей участвовать в митингах. Он допустил, что таким образом юноши и девушки переносят на улицы «сюжеты видеоигр, которыми они отравлены».