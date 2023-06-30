Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 30 июня 2023Мир

Французские власти пообещали выслеживать подстрекателей протестов в соцсетях

Президент Франции Макрон пообещал выслеживать тех, кто призывает к протестам в соцсетях

Фото: Susan Walsh / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что власти будут выслеживать в соцсетях тех, кто подстрекает к протестам. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании антикризисного штаба в связи с протестами Макрон заявил, что во многих соцсетях, в том числе в Snapchat и TikTok, появляются призывы от молодых людей участвовать в протестах. Он допустил, что представители молодежи переносят на улицы «сюжеты видеоигр, которыми они отравлены».

Он пообещал организовать работу с этими сервисами по удалению наиболее провокационного контента. Кроме этого, «государственные службы совместно с этими платформами будут в тех случаях, где это необходимо, выявлять личности тех, кто использует эти социальные сети для призывов к беспорядкам», добавил Макрон.

Материалы по теме:
«Прежние рецепты не работают» Франция хочет вернуть себе былое влияние в Африке. Как этому мешают Россия и Китай?
«Прежние рецепты не работают»Франция хочет вернуть себе былое влияние в Африке. Как этому мешают Россия и Китай?
1 июня 2023
Европе грозит кризис из-за дефицита воды. Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
Европе грозит кризис из-за дефицита воды.Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
1 июня 2023

Во Франции вспыхнули протесты из-за убийства полицейским 17-летнего подростка, который якобы отказался выполнять требования правоохранителей. К концу 30 июня власти задержали уже более 600 человек.

В связи с чрезвычайной ситуацией Макрону пришлось уехать с саммита ЕС в Париж.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Мадонна попала в реанимацию из-за странной инфекции. Чем она больна и почему ее подключили к ИВЛ?

    Путин поручил упростить въезд иностранных специалистов в Россию

    Объяснена причина неудачной пересадки сердца свиньи человеку

    Рой пчел захватил популярный бар в центре города

    Гендиректора концерна «Автоматика» задержали за мошенничество

    Сара Джессика Паркер высказалась по поводу пластических операций

    В программе Малышевой раскрыли опасность популярных способов лечения ожогов

    Путин поручил провести в России пятилетку предпринимательского труда

    Индийская модель назвала лучшее упражнение для мышц кора

    В ЕС призвали Белоруссию отказаться от российского ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости