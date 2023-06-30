Французские власти пообещали выслеживать подстрекателей протестов в соцсетях

Президент Франции Макрон пообещал выслеживать тех, кто призывает к протестам в соцсетях

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что власти будут выслеживать в соцсетях тех, кто подстрекает к протестам. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании антикризисного штаба в связи с протестами Макрон заявил, что во многих соцсетях, в том числе в Snapchat и TikTok, появляются призывы от молодых людей участвовать в протестах. Он допустил, что представители молодежи переносят на улицы «сюжеты видеоигр, которыми они отравлены».

Он пообещал организовать работу с этими сервисами по удалению наиболее провокационного контента. Кроме этого, «государственные службы совместно с этими платформами будут в тех случаях, где это необходимо, выявлять личности тех, кто использует эти социальные сети для призывов к беспорядкам», добавил Макрон.

Во Франции вспыхнули протесты из-за убийства полицейским 17-летнего подростка, который якобы отказался выполнять требования правоохранителей. К концу 30 июня власти задержали уже более 600 человек.

В связи с чрезвычайной ситуацией Макрону пришлось уехать с саммита ЕС в Париж.