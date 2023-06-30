Макрон покинул саммит ЕС и поехал на экстренное заседание

Le Point: Макрон покинул саммит ЕС из-за экстренного заседания по беспорядкам во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в срочном порядке покинул саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе для участия в экстренном заседании, посвященном проходящим в его стране беспорядкам. Об этом сообщает французское издание Le Point.

Глава государства отправился в Париж, чтобы в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому) начать заседание членов правительства. Отмечается, что Макрон может успеть вернуться в Брюссель для продолжения участия в саммите ЕС.

Ранее в МВД Франции заявили, что число задержанных в ходе массовых беспорядков, которые возникли из-за расправы полицейского над 17-летним подростком во французском Нантере, перевалило за 666.