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12:49, 30 июня 2023Мир

Макрон покинул саммит ЕС и поехал на экстренное заседание

Le Point: Макрон покинул саммит ЕС из-за экстренного заседания по беспорядкам во Франции

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в срочном порядке покинул саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе для участия в экстренном заседании, посвященном проходящим в его стране беспорядкам. Об этом сообщает французское издание Le Point.

Глава государства отправился в Париж, чтобы в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому) начать заседание членов правительства. Отмечается, что Макрон может успеть вернуться в Брюссель для продолжения участия в саммите ЕС.

Ранее в МВД Франции заявили, что число задержанных в ходе массовых беспорядков, которые возникли из-за расправы полицейского над 17-летним подростком во французском Нантере, перевалило за 666.

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    Глеб Бажуткин
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