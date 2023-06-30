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09:13, 30 июня 2023Мир

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции перевалило за 666

Reuters: в ходе беспорядков во Франции задержали 667 человек

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В ходе массовых беспорядков во Франции, которые возникли из-за расправы полицейского над 17-летним подростком, задержано в общей сложности 667 человек. О том, что число задержаний перевалило за 666, сообщает Reuters со ссылкой на МВД Франции.

Ранее стало известно, что более 400 человек задержали во Франции во время массовых беспорядков, которые возникли из-за расправы полицейского над 17-летним подростком. Большинство из них — молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Произошедшее привело к «неустойчивому спокойствию» в обществе.

Помимо этого, люди, вышедшие на протест, подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. В итоге здание частично обгорело. Участвовали в поджоге, как отмечается, до 50 человек в капюшонах. Полиция также задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков.

27 июня полицейский потребовал, чтобы 17-летний подросток остановил автомобиль. В момент, когда тот отказался выполнить требования, правоохранитель выстрелил в него. На данный момент полицейский находится под стражей.

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    Варвара Кошечкина
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