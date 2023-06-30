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07:28, 30 июня 2023Мир

В ходе беспорядков во Франции задержали более 400 человек

Figaro: более 400 человек задержаны в ходе беспорядков из-за убийства подростка во Франции

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Более 400 человек задержали во Франции во время массовых беспорядков, которые возникли из-за расправы французского полицейского над 17-летним подростком. Об этом пишет газета Figaro, ссылаясь на источники в МВД.

По данным издания, во Франции наблюдается «неустойчивое спокойствие». Всего в ночь на пятницу, 30 июня, задержали 421 нарушителя, большинство из них — молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

«Эти рекордные задержания отражают твердые инструкции, которые министр дал префектам и полиции», — подчеркнули в МВД Франции.

Ранее протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. В результате пожара здание частично обгорело, в поджоге участвовало до 50 человек в капюшонах. Полиция также задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков.

27 июня полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль. Когда тот отказался выполнить требования, правоохранитель выстрелил в него. Его взяли под стражу.

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    Марина Совина
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