Полиция задержала 150 человек в ходе беспорядков в пригороде Парижа

Глава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании 150 человек в ходе беспорядков в Нантере

В ходе беспорядков, которые возникли из-за расправы французских полицейских над 17-летним подростком в пригороде Парижа, полиция задержала 150 человек в Нантере. Об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в Twitter.

«Ночь невыносимого насилия против символов Республики: нападения на ратуши, школы и комиссариаты или их поджоги. Сто пятьдесят задержаний», — говорится в сообщении министра.

Инцидент произошел утром во вторник, 27 июня. Уточняется, что полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, в когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него. Полицейский был взят под стражу.

Столкновения начались после того, как местные жители собрались у здания полиции, некоторые демонстранты подожгли мусорные баки и баррикады, также они бросали петарды в полицию и разгромили автобусную остановку. В свою очередь, полицейские применили слезоточивый газ.