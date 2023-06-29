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08:56, 29 июня 2023Мир

Полиция задержала 150 человек в ходе беспорядков в пригороде Парижа

Глава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании 150 человек в ходе беспорядков в Нантере

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В ходе беспорядков, которые возникли из-за расправы французских полицейских над 17-летним подростком в пригороде Парижа, полиция задержала 150 человек в Нантере. Об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в Twitter.

«Ночь невыносимого насилия против символов Республики: нападения на ратуши, школы и комиссариаты или их поджоги. Сто пятьдесят задержаний», — говорится в сообщении министра.

Инцидент произошел утром во вторник, 27 июня. Уточняется, что полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, в когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него. Полицейский был взят под стражу.

Столкновения начались после того, как местные жители собрались у здания полиции, некоторые демонстранты подожгли мусорные баки и баррикады, также они бросали петарды в полицию и разгромили автобусную остановку. В свою очередь, полицейские применили слезоточивый газ.

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    Виктория Кондратьева
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