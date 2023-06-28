В пригороде Парижа начались беспорядки после убийства полицией подростка

Le Monde: во французском Нантере начались беспорядки после убийства подростка полицейским

В парижском пригороде Нантер начались беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции. Об этом сообщает газета Le Monde.

Столкновения начались спустя несколько часов после того, как подросток был убит правоохранителем за отказ остановить автомобиль. Местные жители собрались у здания полиции, некоторые демонстранты подожгли мусорные баки и баррикады, также они бросали петарды в полицию и разгромили автобусную остановку. В свою очередь, полицейские применили слезоточивый газ. В результате акции протеста были задержаны 15 человек.

По данным телеканала BFMTV, массовые беспорядки перекинулись с Нантера на другие пригороды Парижа.

Инцидент произошел утром во вторник, 27 июня. Уточняется, что полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, в когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него. Полицейский был взят под стражу по подозрении в умышленном убийстве.

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