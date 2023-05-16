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11:01, 16 мая 2023Россия

В России школьник устроил GTA-заезд с полицией, врезался в дом и попал на видео

В Омске восьмиклассник устроил GTA-заезд с полицией, врезался в дом и попал на видео

В Омске восьмиклассник на автомобиле Lada устроил с полицией заезд в стиле GTA, уходя от погони, врезался в жилой дом и попал на видео. Кадры публикует пресс-служба регионального управления МЧС России.

Подростка инспекторы ДПС заметили на улице Маяковского. ВАЗ-2115, за рулем которого он находился, выполнял на проезжей части опасные маневры.

«Нарушитель проигнорировал требования остановиться и предпринял попытку скрыться. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на здание», — говорится в сообщении ведомства.

Школьника задержали, в отношении него составили пять протоколов, в том числе за управление автомобилем без прав и проезд на красный свет. Машину забрали на штрафстоянку, с родителями нарушителя проведена профилактическая беседа.

В марте похожий инцидент произошел в Иркутской области. Пьяный подросток нарушил правила дорожного движения, также устроил GTA-заезд с полицейскими и попал на видео.

Евгения Куликова
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