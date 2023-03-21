Пьяный российский подросток устроил GTA-заезд с полицией

В Иркутской области пьяный подросток устроил GTA-заезд с полицией

В Иркутской области пьяный подросток нарушил правила дорожного движения (ПДД), устроил заезд в стиле GTA с полицейскими и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «МВД 38».

Инцидент произошел в селе Одинск Ангарского городского округа. Правоохранители в ходе погони задержали 17-летнего россиянина.

«Молодой человек признался, что употреблял спиртное, однако проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения отказался», — говорится в сообщении МВД.

В отношении несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в марте похожий случай произошел в Краснодарском крае. 16-летний подросток устроил GTA-заезд и сбил полицейского. Погоня за нарушителем также попала на видео.