Российский подросток устроил GTA-заезд, сбил полицейского и попал на видео
В Краснодарском крае 16-летний подросток нарушил правила дорожного движения (ПДД), устроил заезд в стиле GTA и сбил полицейского. Погоня за нарушителем попала на видео, запись публикует «КП Кубань».
Инцидент произошел в Мостовском районе. На кадрах с видеорегистратора автомобиля полицейских видно, как россиянин за рулем «ВАЗ 2109» пытается скрыться от правоохранителей. Погоня происходит на ночной дороге.
В пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю изданию рассказали, что подросток нарушил ПДД и проигнорировал требование остановиться. Тогда сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя.
После того как школьника удалось остановить, один из правоохранителей попытался открыть водительскую дверь. В этот момент подросток резко нажал на педаль газа, в результате чего полицейского отбросило от машины. В ведомстве уточнили, что сотрудник получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Подросток скрылся, брошенную им машину нашли в поселке Псебай. Собранные материалы в его отношении направили в территориальное подразделение Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель «Нивы» устроил ночной GTA-заезд с десятком экипажей ДПС. Россиянину удавалось не попадаться правоохранителям на протяжении 70 километров. Предварительно, он был под действием наркотических веществ.