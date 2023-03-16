Российский подросток устроил GTA-заезд, сбил полицейского и попал на видео

На Кубани подросток устроил заезд на авто в стиле GTA, сбил полицейского и попал на видео

В Краснодарском крае 16-летний подросток нарушил правила дорожного движения (ПДД), устроил заезд в стиле GTA и сбил полицейского. Погоня за нарушителем попала на видео, запись публикует «КП Кубань».

Инцидент произошел в Мостовском районе. На кадрах с видеорегистратора автомобиля полицейских видно, как россиянин за рулем «ВАЗ 2109» пытается скрыться от правоохранителей. Погоня происходит на ночной дороге.

В пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю изданию рассказали, что подросток нарушил ПДД и проигнорировал требование остановиться. Тогда сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя.

После того как школьника удалось остановить, один из правоохранителей попытался открыть водительскую дверь. В этот момент подросток резко нажал на педаль газа, в результате чего полицейского отбросило от машины. В ведомстве уточнили, что сотрудник получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Подросток скрылся, брошенную им машину нашли в поселке Псебай. Собранные материалы в его отношении направили в территориальное подразделение Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель «Нивы» устроил ночной GTA-заезд с десятком экипажей ДПС. Россиянину удавалось не попадаться правоохранителям на протяжении 70 километров. Предварительно, он был под действием наркотических веществ.