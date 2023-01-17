Россиянин устроил на МКАД ночной GTA-заезд с десятком машин ДПС и попал на видео

На МКАД десятки экипажей ДПС в течение часа преследовали водителя «Нивы»

В Москве водитель «Нивы» устроил на МКАД ночной GTA-заезд с десятком экипажей ДПС. Погоня попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Запись сделали очевидцы, решившие проследить за развитием событий и снять происходящее на телефон. На кадрах видно, что полиция неоднократно перекрывала МКАД и пыталась задержать нарушителя, однако тот проскакивал между другими машинами и уезжал. На последних секундах видео запечатлена цепочка из автомобилей ДПС на загородной дороге, а также сотрудники правоохранительных органов, которые направляются к наконец остановившейся «Ниве».

По словам оператора, всего в погоне участвовало около 15 полицейских машин. Несмотря на это, по информации авторов поста, нарушителя удалось остановить только через час в подмосковном поселке Краснознаменский между СНТ «Нива» и «Нива-2». Россиянину удавалось не попадаться ДПС на протяжении 70 километров. Предварительно, он был под действием наркотических веществ.

Ранее в Волгограде 15-летний подросток устроил GTA-заезд на автомобиле, взятом без разрешения у матери. В ходе преследования подростка полиции пришлось открыть огонь.