Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 17 января 2023Россия

Россиянин устроил на МКАД ночной GTA-заезд с десятком машин ДПС и попал на видео

На МКАД десятки экипажей ДПС в течение часа преследовали водителя «Нивы»

В Москве водитель «Нивы» устроил на МКАД ночной GTA-заезд с десятком экипажей ДПС. Погоня попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

Запись сделали очевидцы, решившие проследить за развитием событий и снять происходящее на телефон. На кадрах видно, что полиция неоднократно перекрывала МКАД и пыталась задержать нарушителя, однако тот проскакивал между другими машинами и уезжал. На последних секундах видео запечатлена цепочка из автомобилей ДПС на загородной дороге, а также сотрудники правоохранительных органов, которые направляются к наконец остановившейся «Ниве».

По словам оператора, всего в погоне участвовало около 15 полицейских машин. Несмотря на это, по информации авторов поста, нарушителя удалось остановить только через час в подмосковном поселке Краснознаменский между СНТ «Нива» и «Нива-2». Россиянину удавалось не попадаться ДПС на протяжении 70 километров. Предварительно, он был под действием наркотических веществ.

Ранее в Волгограде 15-летний подросток устроил GTA-заезд на автомобиле, взятом без разрешения у матери. В ходе преследования подростка полиции пришлось открыть огонь.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Российский офицер объяснил наплыв иностранных наемников на Украину
У кишечной палочки обнаружили белки с уникальной структурой
Уничтожение украинских диверсантов в ДНР попало на видео
Президент Финляндии рассказал о реакции Путина на решение о членстве в НАТО
Косторная прокомментировала переход в парное катание
Селена Гомес начала встречаться с диджеем The Chainsmokers Эндрю Таггартом
Цены на российские нефтепродукты резко снизились
Россиянин устроил на МКАД ночной GTA-заезд с десятком машин ДПС и попал на видео
Умер 31-летний американский певец Си Джей Харрис
Арестович извинился за слова о причинах подрыва дома в Днепре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.