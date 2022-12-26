15-летний россиянин устроил GTA-заезд на машине матери и попал на видео

В Волгограде 15-летний подросток устроил GTA-заезд на взятой у матери машине

В Волгограде 15-летний подросток устроил GTA-заезд на автомобиле, взятом без разрешения у матери, и попал на видео. Запись погони опубликовал YouTube-канал «МВД Медиа».

Инцидент произошел 22 декабря в Дзержинском районе Волгограда. По данным «МВД Медиа», сотрудники ДПС заметили проезжающий кроссовер без госзнаков, после чего попытались остановить машину для проверки документов у водителя, однако автомобиль увеличил скорость.

После того как россиянин выехал за город на дорогу Волгоград — Москва, инспекторы начали стрелять по колесам автомобиля. Одна из пуль пробила крышку заднего колеса, однако, несмотря на потерю скорости, нарушитель не стал останавливаться и свернул в поле, направившись в сторону рабочего поселка.

«Сориентировавшись, полицейские выехали на улицы населенного пункта, где организовали патрулирование. Вскоре около одного из домов автоинспекторы заметили разыскиваемый автомобиль, возле которого находились трое молодых людей. Ими оказались жители областного центра в возрасте от 15 до 21 лет», — сообщили в ведомстве.

Кроссовером управлял 15-летний подросток без признаков опьянения. Выяснилось, что он решил покататься с друзьями и взял машину у матери, которая купила транспортное средство недавно и не успела поставить его на учет.

Ранее в Москве на Парковой улице водитель каршеринга устроил GTA-заезд на парковке. На опубликованных кадрах видно, как вокруг арендованного автомобиля стоят несколько мужчин, которые пытаются попасть в автомобиль, беспорядочно передвигающийся по парковке и таранящий машины.