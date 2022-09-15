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Водитель каршеринга устроил GTA-заезд на парковке в Москве и попал на видео

Водитель каршеринга устроил GTA-заезд на парковке на улице Парковой в Москве

В Москве на Парковой улице водитель каршеринга устроил GTA-заезд на парковке. Его видеозапись публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как вокруг арендованного автомобиля стоят несколько мужчин, которые пытаются попасть в автомобиль, который беспорядочно передвигается по парковке и таранит машины. Водитель каршеринга не реагирует на них и продолжает въезжать в рядом стоящие легковые автомобили.

По данным РЕН ТВ, водитель каршеринга задержан. Причины случившегося выясняются.

Ранее в Туле пьяный 16-летний подросток угнал из автомастерской BMW и устроил GTA-заезд по городу. Оперативники выяснили, что россиянин вместе с товарищами подрабатывал в автомастерской, откуда и забрал иномарку.

Анастасия Шейкина
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