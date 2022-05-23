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Пьяный российский девятиклассник устроил GTA-заезд на угнанной BMW

В Туле пьяный девятиклассник угнал из автомастерской BMW и устроил заезд по городу

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Туле пьяный 16-летний подросток угнал из автомастерской BMW и устроил GTA-заезд по городу. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Оперативники выяснили, что россиянин вместе с товарищами подрабатывал в автомастерской. В один из дней девятиклассник решил покататься на иномарке, оставленной на ремонт.

Сотрудники ГИБДД позже заметили на дороге подозрительное авто и остановили водителя. Автоинспекторы при проверке документов установили, что регистрация BMW давно прекращена. Школьнику предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Алкотестер выявил, что девятиклассник был пьян.

Тульская полиция составила в отношении юноши три административных протокола.

Ранее в Москве девятиклассник устроил GTA-заезд на машине каршеринга и сбил сотрудника полиции.

17-летний подросток развозил наркотические вещества на машинах, взятых в каршеринге. Он бронировал авто с разных аккаунтов в соцсетях. Доставлявшего один из таких заказов школьника заметил сотрудник полиции. Он решил проверить у подростка документы. Юноша надавил на газ и наехал на стража правопорядка.

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Анна Щербакова
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