В России школьник-наркокурьер устроил GTA-заезд на каршеринге и сбил патрульного

В Москве девятиклассник устроил GTA-заезд на машине каршеринга и сбил сотрудника полиции

В Москве девятиклассник, ставший наркокурьером, устроил GTA-заезд на машине каршеринга и сбил патрульного полиции, который хотел проверить у него документы, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, 17-летний подросток развозил наркотические вещества на машинах, взятых в каршеринге. Он бронировал авто с разных аккаунтов в соцсетях.

Доставлявшего один из таких заказов школьника заметил сотрудник полиции. Он решил проверить у подростка документы. Юноша надавил на газ и наехал на стража правопорядка.

Затем школьник попытался скрыться с места, его преследовали патрульные машины. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.

Девятиклассника задержали. В отношении подростка завели два уголовных дела, одно из них по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее в подмосковном Дрожжино управлявший иномаркой Volkswagen Touareg 16-летний подросток сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком.