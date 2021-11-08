Управлявший иномаркой подросток сбил женщину с ребенком в Подмосковье

В подмосковном Дрожжино 16-летний подросток сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком

В подмосковном Дрожжино управлявший иномаркой Volkswagen Touareg 16-летний подросток сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, сообщается в Telegram-канале «112».

После ДТП школьник испугался и сбежал. Сотрудники полиции уже его отыскали.

В скором времени подростка вместе с родителями доставят в отдел полиции. Женщина с 12-летним ребенком оказались в больнице с ушибами.

Ранее в городе Меленки Владимирской области два подростка угнали машину скорой помощи и попали в ДТП. В СКР пояснили, что подростки увидели припаркованный автомобиль скорой помощи во дворе дома и решили покататься на нем. Во время движения один из них не справился с управлением и врезался в металлическое препятствие.

Несовершеннолетние в аварии не пострадали и признали свою вину.