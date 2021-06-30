Семеро российских подростков угнали автомобиль и попали в смертельное ДТП

Семеро подростков перевернулись на автомобиле в Тыве. Один погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

По данным ведомства, вечером 29 июня тринадцатилетний подросток и шестеро несовершеннолетних пассажиров за рулем УАЗа попал в ДТП на автодороге Чадан — Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района​​​.

«По предварительным данным установлено, что 13-летний житель Чадана, управляя автомашиной УАЗ-31512, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины. Вместе с водителем в салоне автомашины находилось шесть несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13-14 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель погиб на месте», — говорится в сообщении.

Пассажиров доставили в больницу. По данным МВД, автомобиль принадлежит отцу одного из подростков. Сообщается, что в момент аварии никто из находившихся в салоне людей не был пристегнут. По факту дорожно-транспортного происшествия следователи полиции проводят предварительную проверку.

Ранее сообщалось, что 12 человек попали в больницу в результате ДТП в Калининграде. Автобус врезался в дерево в районе поселка Поваровка. Причина аварии неизвестна.