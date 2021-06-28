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В российском регионе рейсовый автобус врезался в дерево

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Фото: телеграм-канал «РИА Новости»

На трассе возле поселка Янтарный в Калининградской области рейсовый автобус врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД, передает РИА Новости.

В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое детей. На место аварии выехала следственно-оперативная группа УМВД, там работают инспекторы УГИБДД и спасатели.

Ранее три человека погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае. По предварительным данным, 33-летний водитель Lexus, двигаясь со стороны Енисейска в сторону Красноярска, не справился с управлением и врезался в столб.

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