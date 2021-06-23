Россиянка устроила ДТП с тремя пострадавшими из-за клеща

Россиянка устроила ДТП с тремя пострадавшими, увидев на себе клеща. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло в Михайловском районе Приморского края. Во время движения 41-летняя женщина-водитель почувствовала, как по плечу ползет насекомое. Увидев клеща, она попросила свою дочь подать бутылку с водой, для того чтобы поместить его туда. В какой-то момент она отвлеклась от дороги, и автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель получила травму головы и перелом ребер. Ее сыну врачи диагностировали травмы головы и перелом плеча, у дочери — травмы позвоночника. Отмечается, что стаж находившейся за рулем женщины — более 10 лет, и она не числится в базе как нарушитель.

Стаж вождения автомобилистки – более 10 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения ее не привлекали.

21 июнястало известно, что в подмосковном Подольске пьяный сотрудник московского управления ГИБДД въехал в припаркованный грузовик-рефрижератор, после чего скрылся. В результате аварии пострадали два пассажира, находившиеся в машине полицейского. Они получили переломы свода и основания черепа, сотрясение мозга и ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности»), часть 2 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ранее в ДТП под Сочи после столкновения автобусов пострадали девять человек: восемь детей и водитель. Все они доставлены в больницу. Авария, в результате которой одно из транспортных средств загорелось, произошла в Туапсинском районе. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стал отказ тормозов.