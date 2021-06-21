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Стало известно о пострадавших после столкновения автобусов с детьми под Сочи

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В ДТП под Сочи после столкновения автобусов пострадали девять человек: восемь детей и водитель. Все они доставлены в больницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Авария, в результате которой одно из транспортных средств загорелось, произошла в Туапсинском районе. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стал отказ тормозов.

На месте столкновения автобусов работают 25 спасателей и девять единиц техники.

Ранее машина с пятью подростками попала в аварию под Архангельском. Четверо попали в больницу. Совершеннолетний водитель от госпитализации отказался.

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