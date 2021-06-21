На Кубани столкнулись два автобуса

На Кубани под Сочи столкнулись два автобуса, после чего один из них загорелся. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает ТАСС.

«В поселке Новомихайловка Туапсинского района на трассе Е-97 (Джубга - Сочи) произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов», — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве. На месте столкновения автобусов работают 25 спасателей и девять единиц техники.

Столкнувшиеся автобусы везли детей

Два пострадавших автобуса перевозили детей. Они двигались в составе колонны их десяти транспортных средств, перевозивших детей.

Источник «Интерфакса» рассказал, что у одного из них отказали тормоза, после чего этот автобус въехал во впереди идущий.

Перевозку детей организовал пионерский лагерь «Шахтинский текстильщик». В момент аварии в двух автобусах находились более 60 детей и четверо взрослых. В настоящее время всех пассажиров эвакуировали.

В результате аварии есть пострадавшие, в их числе дети

В результате аварии повреждения получили восемь детей и водитель одного из транспортных средств, сообщает «Интерфакс». Все они доставлены в больницу.

При этом, по данным источника ТАСС, в аварии помимо водителя пострадали девять детей. Отмечается, что дети получили легкие травмы.

Позже появилась информация, что число пострадавших в результате аварии выросло. По данным РИА Новости, в больницу после ДТП доставлены водитель и 15 детей. Состояние всех пострадавших в ДТП на Кубани стабильное, тяжелых травм нет.