Появились кадры с места столкновения двух автобусов под Сочи

Появились кадры столкновения автобусов в Краснодарском крае. Их публикует Telegram-канал Daily Storm.

Столкновение произошло на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе. На кадрах видно, как прибывшие пожарные тушат один из автобусов. По предварительным данным, в аварии пострадали девять человек.

Ранее сообщалось о столкновении двух автобусов в Краснодарском крае. По предварительной информации, причиной столкновения стал отказ тормозов у одного из автобусов.

Также ранее машина с пятью подростками попала в аварию под Архангельском. Уточняется, что водитель был пьян. После ДТП госпитализированы пятеро пострадавших.