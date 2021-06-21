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Появились кадры с места столкновения двух автобусов под Сочи

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Фото: МЧС России / ТАСС

Появились кадры столкновения автобусов в Краснодарском крае. Их публикует Telegram-канал Daily Storm.

Столкновение произошло на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе. На кадрах видно, как прибывшие пожарные тушат один из автобусов. По предварительным данным, в аварии пострадали девять человек.

Ранее сообщалось о столкновении двух автобусов в Краснодарском крае. По предварительной информации, причиной столкновения стал отказ тормозов у одного из автобусов.

Также ранее машина с пятью подростками попала в аварию под Архангельском. Уточняется, что водитель был пьян. После ДТП госпитализированы пятеро пострадавших.

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