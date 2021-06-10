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Россиянка вылетела из окна такси при столкновении пяти машин

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В Челябинске на перекрестке произошло ДТП с участием пяти машин. Погибла одна женщина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на МВД. Видео последствий аварии опубликовано в паблике «Подслушано Ленинский район Челябинск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на перекрестке находятся три автомобиля. Больше всего пострадала Lada Granta. Из-за ДТП часть машин не может проехать перекресток.

По данным паблика «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте», погибшая женщина ехала на такси вместе с детьми, при ударе она вылетела из автомобиля. Пострадали два ребенка. Сейчас из-за аварии в городе закрыт въезд в Ленинский район со стороны вокзала, образовалась большая пробка.

Ранее стало известно о массовом ДТП с грузовиками на трассе Екатеринбург — Тюмень, погиб один человек. Водитель КАМАЗа с 30-летним стажем врезался в три автомобиля, которые ждали зеленого сигнала светофора.

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