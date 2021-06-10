Появились подробности смертельного ДТП в Свердловской области

Водитель служебного автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области, был трезв. За 31 год водительского стажа он всего три раза получал штрафы. Такие подробности аварии раскрыл руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, передает РИА Новости.

«Злостным нарушителем ПДД не является, три раза привлекался инспекторами ДПС к административной ответственности», — сообщил он.

Горелых добавил, что водитель «ПАЗа» до аварии понял, что у машины отказали тормоза. Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения. В салоне служебного автобуса кондуктор призвала пассажиров салона сгруппироваться и держаться за поручни.

Уточняется, что в полиции сейчас выясняют, проводили ли утром предрейсовую проверку автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя предприятия, а также анализируют служебную документацию.

Авария произошла в поселке Горный на улице Калинина. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 15 госпитализированы. Когда служебный автобус подъезжал к остановке, у него отказали тормоза. Автомобиль протаранил ворота предприятия ЗАТО Лесной и сбил находившихся на остановке КПП завода людей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге машина въехала в толпу пешеходов после аварии. Инцидент произошел на улице Ленина, 48. В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Предварительно, один автомобиль выехал на красный сигнал светофора, и от удара машина отлетела на тротуар, где находились пешеходы.