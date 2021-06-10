Шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области

В Свердловской области шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом, сообщает «Интерфакс».

Еще 15 человек доставлены в больницу после аварии. Личности погибших и пострадавших сотрудники полиции устанавливают.

По данным агентства, авария произошла в ЗАТО Лесное, поселок Горный, на улице Калинина автобус с горы протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке КПП завода людей в результате отказа тормозов.

На место ДТП прибыли представители руководства ГИБДД и МВД города Лесного, также там работают несколько представителей районного ГИБДД и территориального ОВД.

В мае в Екатеринбурге машина въехала в толпу пешеходов после аварии. ДТП произошло на улице Ленина, 48. Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Предварительно, один автомобиль выехал на красный сигнал светофора, и от удара машина отлетела на тротуар, где находились пешеходы.